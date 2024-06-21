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СМИ: Хакеры могли похитить секретную информацию у JAXA

СМИ: Хакеры могли похитить секретную информацию у JAXA Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) за прошедший год подверглось множеству хакерских атак, в результате которых большие объемы секретной информации могли быть похищены.
Другие страны
21 июня 2024 г. 04:50
СМИ: Хакеры могли похитить секретную информацию у JAXA

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) за прошедший год подверглось множеству хакерских атак, в результате которых большие объемы секретной информации могли быть похищены.

Как передает Report, об этом сообщила газета Asahi.

По сведениям издания, злоумышленники смогли получить доступ ко внутренним документам JAXA, воспользовавшись уязвимостью облачных сервисов Microsoft. Подчеркивается, что череда массированных кибератак, запущенных против JAXA летом прошло года, может быть частью промышленного шпионажа в отношении Японии. Среди похищенных данных могла оказаться информация, которой JAXA обменивается с Toyota Motor и Минобороны в рамках совместных проектов.

Автор статьи утверждает, что хакерские атаки могли совершаться с территории Китая.

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