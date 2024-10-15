СМИ: Хакеры из КНР совершили кибератаки против критической инфраструктуры Британии

Связанные с Китаем хакеры, вероятно, смогли получить сетевой доступ к объектам критической инфраструктуры в Великобритании в результате кибератак.

Связанные с Китаем хакеры, вероятно, смогли получить сетевой доступ к объектам критической инфраструктуры в Великобритании в результате кибератак.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, кибератаки были совершены в отношении британских оборонных организаций, энергетических компаний, правительственных структур, Национальной службы здравоохранения и технологических фирм.

Отмечается, что подобные атаки носят систематический характер и в настоящее время в лейбористском правительстве Великобритании, сформированном по итогам парламентских выборов в июле, ведутся дискуссии о том, стоит ли предавать огласке факты взлома компьютерных систем.

В марте власти Великобритании сообщили, что китайские хакеры якобы взломали сервера Избирательной комиссии королевства и получили доступ к личным данным около 40 млн избирателей в стране. Помимо этого, они, предположительно, совершили кибератаки против круга парламентариев, включая экс-лидера Консервативной партии Иэна Дункана Смита. После этого Лондон ввел санкции в отношении двух граждан и одной компании Китая. Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин отвергает безосновательные обвинения Великобритании в хакерских атаках и призывает прекратить распространение ложной информации.