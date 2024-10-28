СМИ: Хакеры из КНР перехватывали звонки политиков США

Китайские хакеры якобы занимались перехватом телефонных звонков американских политиков, в том числе одного из советников кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Китайские хакеры якобы занимались перехватом телефонных звонков американских политиков, в том числе одного из советников кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Как передает Report , с таким утверждением выступила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, хакеры имеют отношение к группировке Salt Typhoon, якобы связанной с правительством КНР. Они, как утверждают источники, смогли получить доступ к аудиозаписям телефонных звонков, а также к незашифрованным текстовым сообщениям. Власти США все еще пытаются выяснить, сколько сообщений и записей попало в руки хакеров, отметил один из собеседников издания.

Источники также полагают, что еще одной целью Salt Typhoon является система, с помощью которой можно законно отслеживать запросы на прослушивание телефонных разговоров, поступающие от органов власти операторам связи. Они считают, что мотивом может быть выяснение лиц, за которыми следят Федеральное бюро расследований США и другие спецслужбы.