СМИ: Вице-канцлер ФРГ предупредил Китай об экономических последствиях поддержки России

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек во время визита в Китай предупредил Пекин об экономических последствиях поддержки России.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек во время визита в Китай предупредил Пекин об экономических последствиях поддержки России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет DPA.

Хабек заявил, что конфликт в Украине напрямую затрагивает интересы Германии и Европы в области безопасности.

"Мы бы действовали иначе и наверняка не так жестко, анализируя, где у нас есть зависимость от поставок сырья, технической продукции, если бы не было этой войны, то есть поддержки в этой войне России со стороны Китая", - сказал он.

"И наши отношения, непосредственно наши отношения уже сейчас испытывают негативное влияние", - заявил он.

В субботу в Пекине Хабек провел переговоры с главой Госкомитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе.