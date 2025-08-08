СМИ: Гренада отказалась присягать Карлу III

О нас

8 августа 2025 г. 23:43
Входящее в Содружество наций государство Гренада, главой которого является король Великобритании Карл III, официально отказалось от присяги на верность британскому монарху.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Mail.

"Гренада отказалась от присяги на верность королю Карлу III на фоне того, как страны Содружества продолжают рассматривать вопрос лишения британского монарха статуса своего суверена", - говорится в публикации.

Отмечается, что в будущем гренадские чиновники будут присягать на верность не британскому монарху, а самой Гренаде. По данным издания, соответствующие поправки в законодательство страны вступили в силу в прошлую пятницу.

Газета подчеркивает, что после смерти королевы Великобритании Елизаветы II в ряде стран Содружества наций всё чаще стали звучать призывы к лишению британского монарха статуса главы государства.

