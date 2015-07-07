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    СМИ: Греция 8 июля представит новые предложения кредиторам

    Участники проходящей во вторник экстренной встречи Еврогруппы в Брюсселе ожидают представления Афинами нового плана

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Греция пока не представила новые предложения кредиторам, и собирается обнародовать конкретные меры по решению проблемы госзадолженности 8 июля.

    Как отмечает Report, об этом сообщила газета The Gardian.

    "Согласно сообщению официального источника в еврозоне, Греция представит новый план завтра (8 июля)", - отмечает издание.

    Представления Афинами нового плана ожидают участники проходящей во вторник экстренной встречи Еврогруппы по Греции в Брюсселе.

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