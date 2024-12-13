О нас

СМИ: Греция ведет переговоры о покупке оружия у Израиля

СМИ: Греция ведет переговоры о покупке оружия у Израиля Греция ведет переговоры о покупке 36 ракетных артиллерийских систем PULS у Израиля в рамках модернизации своих вооруженных сил.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 20:04
СМИ: Греция ведет переговоры о покупке оружия у Израиля

Греция ведет переговоры о покупке 36 ракетных артиллерийских систем PULS у Израиля в рамках модернизации своих вооруженных сил.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух официальных лиц.

Система PULS, разработанная израильской компанией Elbit (ESLT.TA) имеет дальность полета до 300 км (190 миль). Сделка также включает в себя производство компонентов в Греции.

Отмечается, что обсуждение сделки стоимостью 600–700 млн евро (630–735 млн долларов США) происходит на фоне переговоров между двумя странами о продаже Израилем Греции системы противовоздушной и противоракетной обороны стоимостью 2 млрд евро.

По словам чиновников, правительство Греции представит сделку на утверждение профильного парламентского комитета в первом квартале 2025 года.

Один из чиновников добавил, что 13 декабря высший орган Греции, принимающий решения по иностранным делам и вопросам обороны, KYSEA, одобрил закупку американских беспилотников Switchblade, производимых компанией AeroVironment (AVAV.O).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Лидеры ЕС обсудят выделение дополнительной помощи Украине
Лидеры ЕС обсудят выделение дополнительной помощи Украине
13 декабря 2024 г. 19:51
Французские ультраправые призывают нового премьера к диалогу со всеми партиями
Французские ультраправые призывают нового премьера к диалогу со всеми партиями
13 декабря 2024 г. 19:36
Политбюро Вьетнама примет дисциплинарные меры против бывшего президента
Политбюро Вьетнама примет дисциплинарные меры против бывшего президента
13 декабря 2024 г. 19:31
Кабардино-Балкария планирует поставлять в Азербайджан минеральную воду и сладости
Кабардино-Балкария планирует поставлять в Азербайджан минеральную воду и сладости
13 декабря 2024 г. 19:24
В ЕС надеются, что новые власти Сирии откажутся от размещения баз РФ
В ЕС надеются, что новые власти Сирии откажутся от размещения баз РФ
13 декабря 2024 г. 18:43
Блинкен: США не допустят возвращения ИГ в Ирак
Блинкен: США не допустят возвращения ИГ в Ирак
13 декабря 2024 г. 18:40
Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровень
Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровень
13 декабря 2024 г. 18:37
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне
13 декабря 2024 г. 17:34
Непокорившаяся Франция выдвинет вотум недоверия правительству Байру
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру
13 декабря 2024 г. 16:13
Австрия заплатит по 1 тыс. евро желающим вернуться на родину сирийцам
Австрия заплатит по 1 тыс. евро желающим вернуться на родину сирийцам
13 декабря 2024 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi