СМИ: Греция ведет переговоры о покупке оружия у Израиля

Греция ведет переговоры о покупке 36 ракетных артиллерийских систем PULS у Израиля в рамках модернизации своих вооруженных сил.

Греция ведет переговоры о покупке 36 ракетных артиллерийских систем PULS у Израиля в рамках модернизации своих вооруженных сил.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух официальных лиц.

Система PULS, разработанная израильской компанией Elbit (ESLT.TA) имеет дальность полета до 300 км (190 миль). Сделка также включает в себя производство компонентов в Греции.

Отмечается, что обсуждение сделки стоимостью 600–700 млн евро (630–735 млн долларов США) происходит на фоне переговоров между двумя странами о продаже Израилем Греции системы противовоздушной и противоракетной обороны стоимостью 2 млрд евро.

По словам чиновников, правительство Греции представит сделку на утверждение профильного парламентского комитета в первом квартале 2025 года.

Один из чиновников добавил, что 13 декабря высший орган Греции, принимающий решения по иностранным делам и вопросам обороны, KYSEA, одобрил закупку американских беспилотников Switchblade, производимых компанией AeroVironment (AVAV.O).