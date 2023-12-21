Греция присоединится к коалиции по обеспечению безопасности в Красном море

Фрегат ВМС Греции присоединится к возглавляемой США международной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море, сообщил в четверг греческий министр обороны Никос Дендиас.

Фрегат ВМС Греции присоединится к возглавляемой США международной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море.

Как сообщает Report со ссылкой на греческое информагентство "Катимерини", об этом заявил министр обороны этой страны Никос Дендиас.

"Греция направит фрегат своих ВМС для коалиции многонациональных сил, возглавляемой США. Он будет поддерживать беспрепятственный доступ к Красному морю для коммерческих судов, сказал Дендиас", - сообщает агентство.

Ожидается, что в ближайшие дни команда от ВМС Греции прибудет в Бахрейн, где будет расположен координационный центр операции в Красном море, для получения деталей о планируемой миссии.

Отметим, что йеменские повстанцы-хуситы с декабря атакуют корабли в Красном море. По их заявлению, эти нападения призваны продемонстрировать солидарность с палестинцами. Повстанцы угрожают продолжать нападения до тех пор, пока Израиль не остановит боевые действия в Секторе Газа.

Около 12 процентов мировой торговли проходит через Красное море, которое соединяется со Средиземным морем через Суэцкий канал, включая 30 процентов контейнерных перевозок.

В качестве ответных мер министр обороны США Ллойд Остин объявил о формировании многонационального объединения для обеспечения безопасности морской торговли в Красном море.