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    СМИ: Греция отвергла требование Берлина по выполнению прежних договоренностей с "тройкой"

    Ранее премьер Ципрас заявил, что страна намерена добиваться отмены механизма работы тройки кредиторов

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Греция отвергла требование Берлина о необходимости выполнения новым правительством соглашений с "тройкой" международных кредиторов - ЕС, ЕЦБ и МВФ, заключенных предыдущим кабинетом министров. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщили источники в правительстве Афинскому информационному агентству (АНА).

    "Правительственные источники в Афинах выражают мнение, что жесткие позиции, сформулированные в документе министерства финансов Германии, распространенном агентством Reuters, "показывают, что германское правительство официально вступило в переговоры, - пишет АНА. - Эти позиции полностью отвергаются Афинами".

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