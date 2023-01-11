СМИ: Греция и Мальта отстают в замораживании российских активов

Греция и Мальта отстают от своих коллег по Европейскому Союзу в замораживании российских активов, на которые наложены санкции в связи с войной России против Украины.

Греция и Мальта отстают от своих коллег по Европейскому Союзу в замораживании российских активов, на которые наложены санкции в связи с войной России против Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

На данный момент 27 стран ЕС сообщили о замораживании около 20,3 млрд. евро (22 млрд долларов) российских активов, попавших под санкции.

Согласно документу Европейской комиссии, с которым ознакомилось агентство Reuters, большинство стран ЕС заморозили российские активы на миллионы долларов. При этом для сравнения, Греция уведомила блок о замораживании активов только на сумму 212 000 евро, а Мальта - на 147 000 евро.