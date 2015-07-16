СМИ: Греческие банки откроются в понедельник

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Банки в Греции возобновят работу в понедельник, 20 июля.

Как отмечает Report, об этом сообщило Афинское агентство новостей со ссылкой на источник в банковской системе.

По словам источника, сохраняется лимит на снятие 60 евро в день. Однако, не создавая очередей в магазинах или в банкоматах, граждане смогут снимать не ежедневно по 60 евро, а получить сумму за несколько дней. "Например, если клиент банка в один день не снимет 60 евро, то на следующий он сможет получить 120 евро", - сказал источник.

Банки закрыты с 29 июня из-за ажиотажного снятия денег со счетов после объявления референдума о соглашении с международными кредиторами. Правительство объяснило введение "банковских каникул" "чрезвычайными обстоятельствами, срочной и непредвиденной необходимостью защитить греческую финансовую систему и экономику Греции в целом в связи с недостатком ликвидности" из-за отказа ЕЦБ предоставлять ликвидность.

Банки должны открыться после восстановления предоставления ликвидности из ЕЦБ.





