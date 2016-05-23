​СМИ: Граждане Турции не получат безвизовый режим в ЕС до 2017 года

Баку. 23 Май. REPORT.AZ/ Германское правительство не уверено, что граждане Турции получат безвизовый режим в ЕС до 2017 года, поскольку Анкара не выполнит все обязательства к концу года. Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Берлине.

Турция и ЕС с 2013 года до сих пор обсуждают вопрос либерализации визового режима. В марте текущего года стороны наконец достигли договоренности как часть сделки по приостановлению потока нелегальных мигрантов из Турции в ЕС.