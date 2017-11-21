СМИ: Госсекретаря США обвинили в нарушении федерального закона

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Группа сотрудников Госдепартамента США выступила с обвинениями в адрес госсекретаря Рекса Тиллерсона в нарушении федерального закона, ограничивающего военное сотрудничество с государствами, которые привлекают детей для участия в военных действиях. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Reuters, в распоряжении которого оказалась служебная записка внешнеполитического ведомства США.

По данным агентства, столь необычную реакцию чиновников вызвало июньское решение Тиллерсона об исключении трех стран - Афганистана, Ирака и Мьянмы - из списка государств, привлекающих несовершеннолетних для несения военной службы. Отмечается, что он пошел на этот шаг, несмотря на "публичные признания Госдепа, что дети в этих странах призываются на военную службу". Перечень таких государств составляется ежегодно в соответствии с американским Законом о предотвращении службы детей в армии.

Агентство отмечает, что исключение Тиллерсоном из списка трех стран облегчает предоставление им американской военной помощи. "Ирак и Афганистан - близкие союзники США в борьбе против боевиков, а Мьянма - перспективный союзник для противостояния китайскому влиянию в Юго-Восточной Азии", - считает агентство.