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СМИ: госсекретарь США прибыл в Кабул

СМИ: госсекретарь США прибыл в Кабул Официально о планах главы Госдепартамента нанести визит в Афганистан не сообщалось
Другие страны
15 апреля 2021 г. 15:21
СМИ: госсекретарь США прибыл в Кабул
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл в Кабул. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский телеканал TOLO News.

По его информации, Блинкен будет обсуждать с руководством Афганистана мирный процесс в стране, а также детали вывода американских войск из исламской республики.

Официально о планах главы Госдепартамента нанести визит в Афганистан не сообщалось.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın dövlət katibi Kabula səfər edib
Версия на английском языке US Secretary of State Antony Blinken arrives in Kabul

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