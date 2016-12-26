СМИ: Госсекретарь США готовит рамочный договор по палестино-израильскому урегулированию

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри готовит рамочный договор по палестино-израильскому урегулированию, в котором Палестина признается независимым государством в границах 1967 года, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По утверждению палестинской газеты "Аль-Кудс", Дж.Керри рассчитывает сделать документ базовым для любых будущих переговоров по ближневосточному вопросу, в том числе после вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2017 года.

Среди пунктов предполагаемого договора - признание Палестиной еврейского государства Израиль и ответное признание Израилем палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Готовящийся документ также предполагает решение территориальных споров и вопроса принадлежности израильских поселений, построенных на оккупированной палестинской территории.

Международная конференция по ближневосточному урегулированию пройдет в Париже 15 января.