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Госдолг Германии может вырасти в 2021 году на 181 млрд евро из-за пандемии

Госдолг Германии может вырасти в 2021 году на 181 млрд евро из-за пандемии Государственная задолженность Германии в следующем году может вырасти на 181 млрд евро из-за экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.
Другие страны
26 ноября 2020 г. 18:20
Госдолг Германии может вырасти в 2021 году на 181 млрд евро из-за пандемии

Государственная задолженность Германии в следующем году может вырасти на 181 млрд евро из-за экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, такую оценку озвучили эксперты правительства ФРГ во время консультаций по бюджету на 2021 год. Только в декабре власти Германии планируют выделить до 20 млрд евро для оказания финансовой помощи фирмам, оказавшимся в затруднительном положении из-за пандемии. В ноябре совокупный объем оказанной бизнесу помощи составил до 15 млрд евро.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц еще два месяца назад исходил из того, что в 2021 году государству придется дополнительно заимствовать 96 млрд евро. Однако продление карантина потребует новых займов, пишет газета.

Сейчас в Бундестаге проходят последние консультации по новой сумме заимствования.

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