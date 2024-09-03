СМИ: Глобальное потепление грозит массовым обрушением мостов в США

Аномальные температуры, вызванные изменением климата, могут привести к разрушению каждого четвертого стального моста в США к 2050 году.

Аномальные температуры, вызванные изменением климата, могут привести к разрушению каждого четвертого стального моста в США к 2050 году.

Как передает Report, об этом пишет издание New York Times.

Четверть мостов в США были построены до 1960 года и нуждались в ремонте, однако экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение подобных объектов, считают эксперты.

"У нас кризис с мостами, который напрямую связан с экстремальными погодными явлениями. Мы никогда не видели таких явлений с такой скоростью. Становится так жарко, что элементы, на которых держатся бетон и сталь, и сами мосты могут буквально развалиться как игрушечные", - отметил профессор гражданского строительства в Колорадском университете Пол Чиновски.

Между тем, министр транспорта США Пит Буттиджич отметил, что речь идет об инфраструктуре, которая, возможно, была спланирована, спроектирована и построена десятилетия назад. На их восстановление требуется много времени.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE, экстремальные температуры, вызванные изменением климата, могут привести к массовому ремонту мостов и их закрытию к 2040 году, а к 2050-му - разрушению каждого четвертого стального моста в США.