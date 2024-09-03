О нас

СМИ: Глобальное потепление грозит массовым обрушением мостов в США

СМИ: Глобальное потепление грозит массовым обрушением мостов в США Аномальные температуры, вызванные изменением климата, могут привести к разрушению каждого четвертого стального моста в США к 2050 году.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 11:03
СМИ: Глобальное потепление грозит массовым обрушением мостов в США

Аномальные температуры, вызванные изменением климата, могут привести к разрушению каждого четвертого стального моста в США к 2050 году.

Как передает Report, об этом пишет издание New York Times.

Четверть мостов в США были построены до 1960 года и нуждались в ремонте, однако экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение подобных объектов, считают эксперты.

"У нас кризис с мостами, который напрямую связан с экстремальными погодными явлениями. Мы никогда не видели таких явлений с такой скоростью. Становится так жарко, что элементы, на которых держатся бетон и сталь, и сами мосты могут буквально развалиться как игрушечные", - отметил профессор гражданского строительства в Колорадском университете Пол Чиновски.

Между тем, министр транспорта США Пит Буттиджич отметил, что речь идет об инфраструктуре, которая, возможно, была спланирована, спроектирована и построена десятилетия назад. На их восстановление требуется много времени.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE, экстремальные температуры, вызванные изменением климата, могут привести к массовому ремонту мостов и их закрытию к 2040 году, а к 2050-му - разрушению каждого четвертого стального моста в США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi