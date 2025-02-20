СМИ: Главы МИД Турции и России сегодня проведут переговоры

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает в четверг провести в Йоханнесбурге двусторонние переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг может провести в Йоханнесбурге двусторонние переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в МИД Турции.

Отмечается, что встреча состоится на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20, которая стартует в Йоханнесбурге сегодня.

"На сегодня у министра запланированы двусторонние встречи, в том числе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, главой МИД КНР Ван И", - рассказал источник.