СМИ: Главы МИД Турции и России сегодня проведут переговоры

Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг может провести в Йоханнесбурге двусторонние переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в МИД Турции.
Отмечается, что встреча состоится на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20, которая стартует в Йоханнесбурге сегодня.
"На сегодня у министра запланированы двусторонние встречи, в том числе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, главой МИД КНР Ван И", - рассказал источник.