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СМИ: Главы МИД Франции, ФРГ и Польши посетят США после инаугурации Трампа

СМИ: Главы МИД Франции, ФРГ и Польши посетят США после инаугурации Трампа Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши Анналена Бербок, Жан-Ноэля Барро и Радослава Сикорский планируют визит в Вашингтон вскоре после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.
Другие страны
8 января 2025 г. 18:33
СМИ: Главы МИД Франции, ФРГ и Польши посетят США после инаугурации Трампа

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши Анналена Бербок, Жан-Ноэля Барро и Радослава Сикорский планируют визит в Вашингтон вскоре после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Тем самым главы внешнеполитических ведомств хотят показать европейское единство", - рассказали собеседники газеты.

Дата поездки пока не утверждена, детали визита обсуждаются. По данным агентства, глав МИД Германии, Франции и Польши может сопровождать глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Отметим, что европейские лидеры выразили готовность работать с администрацией Дональда Трампа, однако некоторые заявления республиканца вызывают обеспокоенность в Европе. В частности, он обещал ввести пошлины на импорт европейских товаров, если ЕС не восполнит огромный дефицит в торговых отношениях, закупая американские нефть и газ. В ЕК говорили о готовности рассмотреть ответные меры.

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