​СМИ: Главу МИД Бельгии заподозрили в коррупции

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Бельгийская прокуратура ведет расследование по заявлению неназванного экс-сотрудника госбезопасности, обвинившего влиятельного в стране политика Дидье Рейндерса, являющегося вице-премьером, главой МИД и и.о. главы минобороны, а также кандидатом на пост еврокомиссара по вопросам юстиции, в причастности к коррупции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание L'Echo.

Согласно этой информации, еще в апреле некий "бывший сотрудник службы госбезопасности" обратился в федеральную полицию с "обвинениями в коррупции и отмывании денег в отношении вице-премьера, министра иностранных дел и обороны".

Информатор заявил, в частности, о якобы нарушениях при проведении госзакупок для строительства бельгийского посольства в Киншасе, получении взяток доверенными лицами и отмывании средств. В публикации также упоминаются некие "подозрительные сделки с недвижимостью и использование фиктивных компаний.

Сам министр выразил в СМИ удивление этими сообщениями, сказав, что не знает ни о каком расследовании. Его представители заявили о "срежисированном" характере этой нападки, направленной "на причинение вреда".