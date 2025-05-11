СМИ: Главой британской разведки впервые станет женщина

Три женщины стали кандидатами на пост главы службы внешней разведки Великобритании MI6 впервые за все время существования ведомства.

Три женщины стали кандидатами на пост главы службы внешней разведки Великобритании MI6 впервые за все время существования ведомства.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Sunday Times.

По ее данным, фаворитом среди них является экс-посол Великобритании в Китае, работник британского Министерства иностранных дел Барбара Вудворд. Двое других кандидатов - сотрудницы разведывательного ведомства, их данные не разглашаются.

Отмечается, что возможное назначение Вудворд порицают из-за ее "неохотных критических замечаний" в адрес Пекина, когда она была там послом с 2015 по 2020 год.

Действующий глава MI6 Ричард Мур покинет свой пост осенью 2025 года после пяти лет в должности.

