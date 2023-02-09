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СМИ: Главный советник Байдена по России покинул свой пост

СМИ: Главный советник Байдена по России покинул свой пост Глава управления по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Эрик Грин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.
Другие страны
9 февраля 2023 г. 04:08
СМИ: Главный советник Байдена по России покинул свой пост

Глава управления по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Эрик Грин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В качестве главы управления Грин фактически был главным специалистом по России в аппарате Белого дома с приходом в него президента США Джо Байдена. Он был одним из главных организаторов встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве в 2021 году. Грин проработал на различных должностях в сфере внешней политики более 30 лет.

Bloomberg не уточняет, кто сменит Грина в качестве главного эксперта по России в Белом доме.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Baydenin Rusiya və Mərkəzi Asiya üzrə baş müşaviri vəzifəsini tərk edib”

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