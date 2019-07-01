​СМИ: Главе ЮНЕСКО может грозить импичмент из-за пожара в Нотр-Даме

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Ситуация с пожаром в соборе Парижской богоматери может привести к отставке генерального директора ЮНЕСКО, экс-министра культуры Франции Одри Азуле.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в международной организации.

"Ситуация вокруг пожара в соборе Парижской богоматери может закончиться импичментом для главы ЮНЕСКО Одри Азуле. Эксперты не раз заявляли, что восстановить собор за пять лет, как об этом заявил Макрон, невозможно. Сказали, что не надо торопиться", - говорит собеседник агентства.

Ранее французское издание Liberation сообщило, что в 2016 году работавший во Франции итальянский исследователь Паоло Вануччи подготовил доклад, в котором говорилось о высоком риске пожара в соборе и об отсутствии системы автоматического тушения возгорания. По данным издания, содержимое доклада было классифицировано как "конфиденциальное".

"Кто тогда был министром культуры Франции? Одри Азуле. Сделано ли было что-то в соборе? Видимо, нет", - добавил источник. По его мнению, активность, развернутая О.Азуле после трагедии, во многом проистекает из ее чувства вины.