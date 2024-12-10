СМИ: Глава UnitedHealthcare был убит из напечатанного на 3D-принтере пистолета

Полиция Алтуны, штат Пенсильвания, задержала подозреваемого в убийстве главного исполнительного директора одной из крупнейших страховых компаний США UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Полиция Алтуны, штат Пенсильвания, задержала подозреваемого в убийстве главного исполнительного директора одной из крупнейших страховых компаний США UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, при личном досмотре в рюкзаке подозреваемого был обнаружен пистолет, из которого предположительно было совершено преступление.

Криминалисты отмечают, что оружие и глушитель к нему были напечатаны на 3D-принтере, пистолет мог стрелять патронами калибра 9 мм.

"У него был оружие-призрак (ghost gun), способный стрелять 9-миллиметровыми патронами, и глушитель", - сказал начальник детективного бюро полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни.

Оружием-призраком американские чиновники называют неотслеживаемое, самосборное огнестрельное оружие, собираемое из деталей, в частности продаваемых онлайн.

Такое оружие зачастую можно собрать всего за 30 минут, оно не имеет серийных номеров, что еще больше затрудняет его отслеживание и регулирование.

Онлайн покупка наборов для сборки оружия-призрака в США не требует предоставления личных данных, поэтому покупатели могут обойти типичные требования, которые могут возникнуть при покупке огнестрельного оружия.

В ходе личного досмотра во время задержания у мужчины обнаружили несколько поддельных удостоверений личности, в том числе на имя Марка Розарио, которое, по мнению полиции, он использовал в Нью-Йорке. Однако, как установили правоохранители, подозреваемым оказался 26-летний Луиджи Маджоне.

По данным СМИ, задержанный вырос в благополучной семье, окончил престижную среднюю школу, является выпускником Пенсильванского университета. Его семье принадлежит сеть домов престарелых в Мэриленде. Все эти факторы осложняют работу по установлению мотивов преступления, отмечает телеканал.

Тем не менее, сообщает ряд СМИ, у подозреваемого были обнаружены некоторые документы, которые следователи также хотят изучить как потенциально имеющие отношение к мотиву преступления, хотя более подробная информация о документах не приводится.