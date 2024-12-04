СМИ: Глава Пентагона посетит Японию на следующей неделе

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Японию.

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Японию.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK , визит направлен на то, чтобы подтвердить, что двусторонний альянс не пошатнется с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что Остин встретится со своим японским коллегой Гэном Накатани. Кроме того, его примет премьер-министр Сигэру Исиба.

После победы Трампа некоторые наблюдатели высказывали опасения в связи с будущим японо-американского альянса. В частности, избранный президент неоднократно критиковал своих союзников за то, что они слишком мало тратят на свою оборону, а за них платят США.

Накатани, занявший свой пост в октябре с приходом к власти Исибы, уже дважды виделся с Остином: на полях встречи министров обороны G7 в Италии, а также на трехсторонней встрече в Австралии.