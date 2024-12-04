СМИ: Глава Пентагона посетит Японию на следующей неделе

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Японию.
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Ожидается, что Остин встретится со своим японским коллегой Гэном Накатани. Кроме того, его примет премьер-министр Сигэру Исиба.
После победы Трампа некоторые наблюдатели высказывали опасения в связи с будущим японо-американского альянса. В частности, избранный президент неоднократно критиковал своих союзников за то, что они слишком мало тратят на свою оборону, а за них платят США.
Накатани, занявший свой пост в октябре с приходом к власти Исибы, уже дважды виделся с Остином: на полях встречи министров обороны G7 в Италии, а также на трехсторонней встрече в Австралии.