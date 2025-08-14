О нас

Глава Моссада обсудил с лидером Катара освобождение заложников из Газы Глава израильской национальной разведывательной службы (Моссад) Давид Барнеа встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом-аль-Тани, чтобы обсудить режим прекращения огня в Газе и освобождения израильских заложников.
Другие страны
14 августа 2025 г. 15:52
Глава израильской национальной разведывательной службы (Моссад) Давид Барнеа встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом-аль-Тани, чтобы обсудить режим прекращения огня в Газе и освобождение израильских заложников.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что Барнеа на встрече с эмиром Катара заявил о готовности Израиля взять под контроль весь сектор Газа в случае, если переговоры по освобождению заложников не принесут результатов.

Больших подробностей о встрече не сообщается.

Версия на азербайджанском языке Mossad rəhbəri Qətər lideri ilə Qəzzadakı girovların azad edilməsini müzakirə edib

