Глава Моссада обсудил с лидером Катара освобождение заложников из Газы

Глава израильской национальной разведывательной службы (Моссад) Давид Барнеа встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом-аль-Тани, чтобы обсудить режим прекращения огня в Газе и освобождения израильских заложников.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что Барнеа на встрече с эмиром Катара заявил о готовности Израиля взять под контроль весь сектор Газа в случае, если переговоры по освобождению заложников не принесут результатов.

Больших подробностей о встрече не сообщается.