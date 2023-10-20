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СМИ: Глава Минюста Бельгии подал в отставку

СМИ: Глава Минюста Бельгии подал в отставку Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн подал в отставку из-за теракта, совершенного в Брюсселе 16 октября.
Другие страны
20 октября 2023 г. 21:57
СМИ: Глава Минюста Бельгии подал в отставку

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал VRT.

По его информации, глава минюста пошел на такой шаг из-за теракта, совершенного в Брюсселе 16 октября.

Напомним, что 16 октября неизвестный открыл стрельбу в центре бельгийской столицы, в результате нападения погибли два человека, еще один получил ранения. Инцидент был квалифицирован как теракт.

Позднее стало известно, что убитые были болельщиками шведской сборной по футболу, которую принимала местная команда в рамках отборочного турнира ЕВРО-2024.

Спустя день, 17 октября, полиция сообщила, что нейтрализовала террориста.

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