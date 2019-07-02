СМИ: Глава Минобороны ФРГ может возглавить ЕК

Среди вариантов, которые предлагаются на саммите ЕС для назначения нового председателя ЕК, фигурирует фамилия главы немецкого Минобороны Урсулы фон дер Ляйен, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"На столе есть такой вариант, есть новые имена, но последние двое суток показали, что варианты меняются, консультации еще идут", - сказал один из источников.

Другой источник также подтвердил, что фамилия Урсулы дер Ляйен упоминалась.

"Она одна из тех, кого рассматривают. Сейчас рано говорить что-либо конкретное", - сказал он, не став при этом опровергать циркулирующие в кулуарах саммита ЕС слухи, что на пост главы ЕЦБ может быть предложена кандидатура Кристин Лагард, а на пост главы европейской дипломатии - Марош Шефчович.

Кандидатура премьера Бельгии Шарля Мишеля, которая уже фигурировала в списках, рассматривается на пост главы Евросовета.

Источник при этом пояснил, что задача Евросовета заключается в том, чтобы "не доводить процесс до голосования, потому что консенсус по пакету кандидатур все же предпочтительнее".