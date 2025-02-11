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СМИ: Глава Минфина США обсудит в Киеве сделку по полезным ископаемым

СМИ: Глава Минфина США обсудит в Киеве сделку по полезным ископаемым Министр финансов США Скотт Бессент собирается посетить Украину на этой неделе для начала переговоров по обеспечению доступа Соединенных Штатов к важнейшим полезным ископаемым.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 20:09
СМИ: Глава Минфина США обсудит в Киеве сделку по полезным ископаемым

Министр финансов США Скотт Бессент собирается посетить Украину на этой неделе для начала переговоров по обеспечению доступа Соединенных Штатов к важнейшим полезным ископаемым.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство указывает, что Бессент станет первым представителем администрации президента США Дональда Трампа, который посетит Украину с визитом.

В начале февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Позже Зеленский сообщил, что большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, предложенных Вашингтону, находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Позже в интервью Зеленский заявил о готовности заключить сделку и предложил Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.

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