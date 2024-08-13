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СМИ: Глава МИД Литвы мог планировать сбежать из страны в 2022 году

СМИ: Глава МИД Литвы мог планировать сбежать из страны в 2022 году Оппозиционные депутаты заподозрили министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в планировании побега из страны в 2022 году.
Другие страны
13 августа 2024 г. 17:12
СМИ: Глава МИД Литвы мог планировать сбежать из страны в 2022 году

Оппозиционные депутаты заподозрили министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в планировании побега из страны в 2022 году.

Как передает Report, об этом пишет портал Baltnews.

По данным издания, парламентарии обратили внимание на скандал вокруг главы МИД, который разгорелся после того, как в СМИ рассказали о вилле в Греции, зарегистрированной на жену Ландсбергиса. Депутаты выяснили, что деньги за участок супруга министра перевела в феврале 2022 года.

Отмечается, что сразу после публикации расследования Ландсбергис ушел в неоплачиваемый отпуск и вернется к работе только в сентябре.

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