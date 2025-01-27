СМИ: Глава МИД КНР посетит Великобританию в феврале

Глава МИД КНР Ван И посетит Великобританию в середине февраля.

Глава МИД КНР Ван И посетит Великобританию в середине февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на газету The Guardian , в ходе визита он проведет переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми, который совершил поездку в Китай в октябре прошлого года.

По словам одного из источников издания, к визиту Ван И может быть приурочено проведение в Лондоне десятого Британо-китайского стратегического диалога. Это будет первая встреча в таком формате с 2018 года, когда Пекин посещал Джереми Хант, занимавший должность главы МИД в правительстве Терезы Мэй.

Как указывается в статье, Ван И скорее всего посетит Лондон непосредственно до или сразу после проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить 14-16 февраля. Китайский дипломат будет принимать в ней участие.

The Guardian обращает внимание на то, что визит может совпасть по времени с рассмотрением вопроса о строительстве нового комплекса зданий посольства КНР рядом с лондонским Тауэром. Ранее этот проект был отклонен районным советом, а 11 февраля предложение будет рассматриваться повторно. Власти района Тауэр-Хемлетс обеспокоены тем, что у нового здания посольства будут регулярно проводиться протестные акции, однако члены правительства лейбористов высказываются в поддержку проекта.