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СМИ: Глава МИД Ирана посетит Пакистан и Индию на фоне роста напряженности

СМИ: Глава МИД Ирана посетит Пакистан и Индию на фоне роста напряженности Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на следующей неделе отправится с официальными визитами в Пакистан и Индию на фоне роста напряженности в отношениях между этими двумя странами.
Другие страны
4 мая 2025 г. 01:49
СМИ: Глава МИД Ирана посетит Пакистан и Индию на фоне роста напряженности

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на следующей неделе отправится с официальными визитами в Пакистан и Индию на фоне роста напряженности в отношениях между этими двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на официального представителя МИД исламской республики Эсмаила Багаи.

В понедельник, 5 мая, Арагчи посетит Пакистан, где он проведет встречу с высокопоставленными должностными лицами страны и обсудит с ними двусторонние отношения, а также ситуацию в регионе. После этого он должен отправиться в Индию, отмечает агентство.

25 апреля министр иностранных дел Ирана заявлял, что исламская республика готова помочь Индии и Пакистану найти взаимопонимание в сложившейся ситуации.

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