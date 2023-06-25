СМИ: Глава МИД Чехии созвал штаб по кризисным ситуациям из-за событий в России

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский созвал заседание штаба ведомства по преодолению кризисных ситуаций в связи с последними событиями в России.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский созвал заседание штаба ведомства по преодолению кризисных ситуаций в связи с последними событиями в России.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство CTK.

По его данным, эксперты внешнеполитического ведомства также обсудят вопросы координации действий республики с государствами - членами Евросоюза и НАТО в свете произошедшего в РФ.

Отметим, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня обвинил военное руководство России в ударе по лагерям "Вагнера" и гибели бойцов, пообещав предпринять ответные шаги. Минобороны РФ опровергло эти данные и расценило это как провокацию. Утром следующего дня Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону и намерении ЧВК "идти на Москву". Он отказался от этих планов вечером, сказав, что его бойцы разворачиваются и уходят в свои лагеря.

Перед этим в Минске сообщили о переговорах Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которых была достигнута договоренность "с гарантиями безопасности" для бойцов ЧВК. Как рассказали в Кремле, их не привлекут к ответственности, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК) против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Беларусь.