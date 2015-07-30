​СМИ: Глава КНДР заявил о подготовке к войне с США и Южной Кореей

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на учениях ВВС народной республики, которые назвал "подготовкой к войне с США и Южной Кореей", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщило агентство ЦТАК, Ким Чен Ын сделал это заявление по итогам визита на военную базу Кальма недалеко от портового города Вонсан на восточном побережье страны.

Тренировка, которую ЦТАК назвал "военно-воздушными соревнованиями", была проведена по случаю 62-й годовщины подписания соглашения о перемирии по итогам Корейской войны 1950-1953 гг.

Этот конкурс "должен осуществить радикальный поворот в учениях, направленных на подготовку к войне, полной желания свести счеты с американскими империалистами и группой южнокорейских марионеток, которые, будучи охвачены проамериканской психопатией, разжигают противостояние между соотечественниками", цитирует ЦТАК лидера КНДР.

Начальник северокорейского Генштаба Ри Ён Гиль, также присутствовавший на показательных выступлениях летчиков, в своей речи отметил, что Корейский полуостров сейчас находится на грани войны, по масштабам не уступающей конфликту 65-летней давности. Он также обвинил США и Республику Корею во "вранье" и нагнетании "военной истерии".

ЦТАК не сообщает, когда именно прошли учения. Годовщина окончания Корейской войны отмечается 27 июля.