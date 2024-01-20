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СМИ: Глава Еврокомиссии объявит о выдвижении на второй срок 19 февраля

СМИ: Глава Еврокомиссии объявит о выдвижении на второй срок 19 февраля Глава Еврокомиссии (ЕК) может 19 февраля объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй срок в качестве главы европейского ведомства.
Другие страны
20 января 2024 г. 10:09
СМИ: Глава Еврокомиссии объявит о выдвижении на второй срок 19 февраля

Глава Еврокомиссии (ЕК) может 19 февраля объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй срок в качестве главы европейского ведомства.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

"Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, объявит о своей кандидатуре на второй срок на посту президента Еврокомиссии 19 февраля в Берлине", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в этот день руководство германской партии фон дер Ляйен Христианских демократов (ХДС) проведет встречу в Берлине, где и будет объявлено о ее выдвижении на второй срок.

До этого Фон дер Ляйен уклонилась от ответа на вопрос, пойдет ли она на второй срок.

Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает в ноябре 2024 года. До этого стало известно, что переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии (ЕК) может оказаться под вопросом в связи с ростом популярности правых партий на континенте.

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Версия на английском языке Von der Leyen expected to announce candidacy for second term on February 19

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