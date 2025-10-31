СМИ: Глава дипломатии ЕС потерпела поражение в борьбе за власть в ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одержала победу в борьбе за власть в Евросоюзе над главой внешнеполитического ведомства Кая Каллас.

Как передает Report, об этом пишет немецкая газета Die Welt.

"Перетягивание каната между этими двумя альфа-самками было чем-то гораздо большим, чем просто мелкая драма в политических интригах Брюсселя. Скорее, речь шла об очень фундаментальном вопросе: является ли Европейская служба внешних связей (ЕСВД), которая под руководством Каллас должна координировать и помогать формировать внешнюю политику ЕС, достаточно эффективной, чтобы выжить перед лицом новых вызовов политике безопасности в мире и хаоса, созданного президентом США Дональдом Трампом?", - говорится в статье.

Каллас решила, что ЕСВД неэффективна и предложила на эту должность экс-главу Еврокомиссии Мартина Сельмайра, однако это вызвало "ужас" у главы ЕК и в столицах ЕС.