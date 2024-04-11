СМИ: Глава CENTCOM посетит Израиль для координации действий в случае удара Ирана

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла посетит Израиль для координации действий в случае возможного удара со стороны Ирана.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла посетит Израиль для координации действий в случае возможного удара со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских должностных лиц.

По их данным, глава CENTCOM, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, планирует встретиться с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и "высокопоставленными представителями армии обороны".

Источники портала отмечают, что израильские чиновники "готовятся к возможной беспрецедентной прямой атаке" с территории Ирана с применением "баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет".