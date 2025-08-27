СМИ: Германия стремится внести ясность в разработку совместного с Францией истребителя

О нас

Другие страны
27 августа 2025 г. 13:21
В Германии заявили, что правительство страны должно быстро решить, продолжать ли разработку франко-германского истребителя FCAS или оставить проект.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена комитета по вопросам обороны немецкого парламента Кристофа Шмида.

Берлин обвиняет французскую промышленность в блокировании следующего этапа разработки программы FCAS, требуя исключительного руководства проектом.

По данным собеседников агентства в сфере обороны, эти разногласия могут поставить под угрозу запуск второй фазы, а именно разработку летных демонстраторов, которая изначально была запланирована на конец этого года.

"Если мы не примем решение в Тулоне о переходе ко второму этапу, все станет все более и более сложным. Чем дольше откладывается решение, тем более нереалистичным становится внедрение FCAS", – заявил Шмид.

Проект, стоимость которого оценивается в более чем 100 млрд евро, предусматривает участие французских компаний Dassault Aviation, Airbus и Indra. В течение многих лет он страдал от внутренних споров о распределении работ и прав интеллектуальной собственности и неоднократно откладывался.

Шмид привел пример Eurofighter, который стал общей историей успеха Германии, Великобритании и Италии без участия Франции.

Он отметил, что такое решение может стать основой для рассмотрения альтернативных вариантов вместе с представителями отрасли относительно типа истребителей, которые можно разработать к середине 2030-х годов.

"Это дает нам возможность шаг за шагом продвигаться вперед на пути к разработке истребителя поколения 5+. Результатом может быть дальнейшая разработка Eurofighter, национального продукта, участие в GCAP или сотрудничество с совершенно другим партнером, таким как Швеция", – добавил он.

