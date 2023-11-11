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СМИ: Германия намерена удвоить военную помощь Украине

СМИ: Германия намерена удвоить военную помощь Украине Правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 19:44
СМИ: Германия намерена удвоить военную помощь Украине

Правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники в Минобороны ФРГ.

По ее информации, Минфин Германии изначально заложил в госбюджет на 2024 год €4 млрд на военную помощь Украине, однако они все уже зарезервированы под текущие проекты, а на новые у Минобороны остались лишь €120 млн. Ведомство запросило дополнительно €5 млрд, и на этой неделе кабмин решил выделить €4 млрд.

Комитет Бундестага по бюджету намерен рассмотреть соответствующие изменения на следующей неделе, уточнила газета.

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Версия на азербайджанском языке Bild: Almaniya Ukraynaya hərbi yardımı iki dəfə artırmaq niyyətindədir

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