СМИ: Германия намерена удвоить военную помощь Украине

Правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд.

Правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд.

Как передает Report , об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники в Минобороны ФРГ.

По ее информации, Минфин Германии изначально заложил в госбюджет на 2024 год €4 млрд на военную помощь Украине, однако они все уже зарезервированы под текущие проекты, а на новые у Минобороны остались лишь €120 млн. Ведомство запросило дополнительно €5 млрд, и на этой неделе кабмин решил выделить €4 млрд.

Комитет Бундестага по бюджету намерен рассмотреть соответствующие изменения на следующей неделе, уточнила газета.