СМИ: Германия может столкнуться с проблемой нехватки электроэнергии

Германия в ближайшие годы может столкнуться с проблемой нехватки электроэнергии. Альтернативных источников энергии не хватит для покрытия потребностей страны.

Германия в ближайшие годы может столкнуться с проблемой нехватки электроэнергии. Альтернативных источников энергии не хватит для покрытия потребностей страны.

Как передает Report , об этом пишет газета Bild.

По ее информации, в Минэкономики и промышленных кругах страны сомневаются, что курс на безграничное строительство ветропарков и солнечных установок оправдывает себя.

"Расширение сети возобновляемых источников должно в большей степени ориентироваться на расширение электросети", - заявила министр экономики Катерина Райхе. По ее словам, "это сэкономит деньги для компаний и потребителей".

В прошлом году предприятия и домохозяйства ФРГ использовали в общей сложности 464 ТВт·ч. Через 5 лет ожидаемое потребление составит уже ТВт·ч, а до 2035 года возможно его увеличение до 1 тыс. ТВт·ч. Это связано, в том числе с появлением все большего количества энергоемких вычислительных и серверных центров, электромобилей, теплонасосных установок. В то же время расширение электросети до 2045 года оценивается примерно в €600 млрд, что, по мнению Райхе, слишком дорого.

Проблема заключается еще и в том, что Германия не позднее 2038 года хочет полностью отказаться от угольной энергетики. Поскольку энергии, получаемой из альтернативных источников, не хватит для покрытия всех потребностей страны, Райхе намерена сделать ставку на строительство газовых электростанций. "Мы нуждаемся в газовых электростанциях на случай, если не дует ветер и не светит солнце", - указала министр. Она хочет уже в этом году разместить тендер на их строительство.

Главу Минэкономики поддержали в промышленных кругах, отметила Bild. Руководитель автогиганта BMW Оливер Ципсе обратил внимание на то, что если с 2035 года в ЕС будут производиться только электромобили, то мощностей существующей на сегодняшний день в ФРГ электросети не хватит для их зарядки. "Нам кажется, что в Германии мы сможем через 10 лет заряжать каждый новый автомобиль. Но это невозможно", - заявил он. По его оценке, для подготовки германской сети к полному переходу на электромобили потребуется "от 30 до 40 лет".