СМИ: Бельгийский пилот признался, что в 1961 году сбил над Африкой самолет генсека ООН

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Бельгийский летчик Ян Ван Риссегем признался в том, что командовал истребителем, сбившим в 1961 году над Северной Родезией (ныне Замбия) самолет, в котором находился тогдашний генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршёльд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета De Morgen со ссылкой на слова бывшего бельгийского десантника Пьера Коппенса.

"Я знаю, что Ян Ван Риссегем сбил самолет, потому что он мне сам рассказал об этом", - утверждает Коппенс, проживающий в настоящее время в Испании.

Издание поясняет, что десантник познакомился с умершим в 2007 году Ван Риссегом во время своей стажировки, которая проходила с апреля по июнь 1965 года в аэропорту Моорзеле недалеко от бельгийского города Кортрейка. Именно там Ван Риссегем работал пилотом.

Хаммаршёльд и 15 его спутников погибли в ночь с 17 на 18 сентября 1961 года в авиакатастрофе близ Ндолы (в то время - территория Северной Родезии, а ныне - Замбия). Дипломат направлялся на переговоры с лидером сепаратистов в конголезской провинции Катанга Моизом Чомбе.

Выдвигались разные версии катастрофы, но точная ее причина так и не была установлена.