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    СМИ: Генерал Назарзода убит в спецоперации в Рамитском ущелье Таджикистана

    МВД Таджикистана и Комитет нацбезопасности данную информацию пока не подтверждают

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Лидер преступной группировки Абдухалим Назарзода убит в ходе антитеррористической операции в Рамитском ущелье Таджикистана. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное информационное агентство "Азия Плюс".

    По сообщению агентства, в "ближайшее время должно быть подготовлено официальное сообщение". Вместе с тем, в МВД Таджикистана и в Комитете национальной безопасности республики пока данную информацию не подтверждают. 

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