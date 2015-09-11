СМИ: Генерал Назарзода убит в спецоперации в Рамитском ущелье Таджикистана

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Лидер преступной группировки Абдухалим Назарзода убит в ходе антитеррористической операции в Рамитском ущелье Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное информационное агентство "Азия Плюс".

По сообщению агентства, в "ближайшее время должно быть подготовлено официальное сообщение". Вместе с тем, в МВД Таджикистана и в Комитете национальной безопасности республики пока данную информацию не подтверждают.