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СМИ: G7 призовет Израиль воздержаться от полномасштабной операции в Рафахе

СМИ: G7 призовет Израиль воздержаться от полномасштабной операции в Рафахе Лидеры стран Группы семи (G7) намерены призвать Израиль воздержаться от проведения полномасштабной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.
Другие страны
14 июня 2024 г. 14:34
СМИ: G7 призовет Израиль воздержаться от полномасштабной операции в Рафахе

Лидеры стран Группы семи (G7) намерены призвать Израиль воздержаться от проведения полномасштабной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"Мы глубоко обеспокоены последствиями наземных операций в Рафахе для гражданского населения, а также возможностью проведения полномасштабной военной операции, которая приведет к еще более тяжелым последствия. Мы призываем правительство Израиля воздержаться от этой операции", - говорится в проекте документа, которым располагает агентство.

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Версия на английском языке G7 leaders to urge Israel to refrain from full-scale operation in Rafah

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