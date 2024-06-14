СМИ: G7 призовет Израиль воздержаться от полномасштабной операции в Рафахе

Лидеры стран Группы семи (G7) намерены призвать Израиль воздержаться от проведения полномасштабной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Лидеры стран Группы семи (G7) намерены призвать Израиль воздержаться от проведения полномасштабной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"Мы глубоко обеспокоены последствиями наземных операций в Рафахе для гражданского населения, а также возможностью проведения полномасштабной военной операции, которая приведет к еще более тяжелым последствия. Мы призываем правительство Израиля воздержаться от этой операции", - говорится в проекте документа, которым располагает агентство.