СМИ: G7 хочет совместно давить на банки, которые помогают РФ уклоняться от санкций

Страны "Группы семи" и ЕС изучают пути усиления давления на банки, которые помогают России избегать действующих санкций.

Страны "Группы семи" и ЕС изучают пути усиления давления на банки, которые помогают России избегать действующих санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, данный вопрос будет также обсуждаться на саммите G7 в середине июня.

Речь идет о мерах, направленных против финансовых учреждений из третьих стран, которые используют СПФС – систему передачи финансовых сообщений центробанка России, подобную SWIFT, – для обхода торговых ограничений.

Сейчас систему СПФС, отметил один из источников, используют более 150 иностранных банков в около 20 странах – в том числе Беларуси, Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане. Использование СПФС в 2023 году было втрое больше, чем в 2022-м.

Санкции против этой системы предложила Европейская комиссия. Она хочет согласовать их до саммита G7, но несколько стран ЕС выступили против полного запрета СПФС из-за опасений, что такой шаг может навредить отношениям с третьими странами.