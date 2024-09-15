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СМИ: ФРГ заключила соглашение с Узбекистаном в области миграции

СМИ: ФРГ заключила соглашение с Узбекистаном в области миграции Власти Германии и Узбекистана заключили соглашение в области миграции. Оно было подписано в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Самарканд.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 20:41
СМИ: ФРГ заключила соглашение с Узбекистаном в области миграции

Власти Германии и Узбекистана заключили соглашение в области миграции. Оно было подписано в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Самарканд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

По его информации, соглашение призвано упростить процедуру въезда квалифицированных рабочих в Германию, особенно в области здравоохранения, а также репатриацию узбеков, которые не имеют права оставаться в ФРГ. Всего в Германии проживают 13,7 тыс. узбеков. Соглашения с отдельными странами происхождения мигрантов являются центральной частью миграционной политики правительства ФРГ.

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