СМИ: ФРГ заключила соглашение с Узбекистаном в области миграции

Власти Германии и Узбекистана заключили соглашение в области миграции. Оно было подписано в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Самарканд.

Власти Германии и Узбекистана заключили соглашение в области миграции. Оно было подписано в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Самарканд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

По его информации, соглашение призвано упростить процедуру въезда квалифицированных рабочих в Германию, особенно в области здравоохранения, а также репатриацию узбеков, которые не имеют права оставаться в ФРГ. Всего в Германии проживают 13,7 тыс. узбеков. Соглашения с отдельными странами происхождения мигрантов являются центральной частью миграционной политики правительства ФРГ.