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СМИ: ФРГ рискует оказаться в зависимости от Катара из-за отказа от газа из России

СМИ: ФРГ рискует оказаться в зависимости от Катара из-за отказа от газа из России Германия, стремясь отказаться от российских энергоресурсов, может попасть в зависимость от других стран, в том числе Катара.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 05:34
СМИ: ФРГ рискует оказаться в зависимости от Катара из-за отказа от газа из России

Германия, стремясь отказаться от российских энергоресурсов, может попасть в зависимость от других стран, в том числе Катара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материале газеты Die Welt.

"Германия ищет новых партнеров по всему миру, чтобы избавиться от зависимости от российских газа и нефти, - отмечает издание. - Однако на всех континентах энергоресурсы используются в качестве средства оказания политического давления".

В частности, как утверждается в статье, энергетический кризис дал новые рычаги воздействия государствам Персидского залива. Они входят в число крупнейших поставщиков нефти в мире, особенно Саудовская Аравия, а Катар является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Именно поэтому европейские политики совершили в этом году много поездок в зону Персидского залива, чтобы заключить новые контракты на поставки и стать чуть более независимыми от России. Однако, как считают авторы публикации, европейцы попали из одной непростой ситуации в другую, возможно даже более сложную.

Это, в частности, проявилось во время коррупционного скандала в Европарламенте (ЕП): несколько катарских представителей подозревается в подкупе евродепутатов для улучшения имиджа своей страны в преддверии чемпионата мира по футболу. На этом фоне появилась информация о возможной приостановке доступа Катара на территорию комплекса ЕП до окончания разбирательства. В ответ катарские представители заявили, что этот шаг может негативным образом повлиять на отношения арабского княжества с ЕС и иметь последствия для мировой энергетической безопасности.

В то же время немецкие компании только что подписали контракты с Катаром, обращает внимание Die Welt. Они предусматривают поставки в ФРГ 2 млн тонн СПГ, что соответствует примерно 3% ее годовой потребности в энергии. "Поэтому следует опасаться, что правительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или принимать решения, которые могут разозлить шейхов", - отмечает газета.

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