СМИ: ФРГ "открыта для идеи" размещения военных НАТО в Гренландии

Правительство Германии "открыто для идеи" размещения сил НАТО в Гренландии на фоне заявлений американского президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна присоединиться к США.

Правительство Германии "открыто для идеи" размещения сил НАТО в Гренландии на фоне заявлений американского президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна присоединиться к США.

Как передает Report , об этом пишет журнал Der Spiegel.

По его информации, недавно один из генералов ЕС поднял вопрос возможности присутствия НАТО в Гренландии. Правительство ФРГ, по данным Der Spiegel, открыто для этой идеи.

Возможное размещение военных Североатлантического альянса в Гренландии, с одной стороны, было бы призвано продемонстрировать осознание европейскими союзниками по НАТО стратегической важности Гренландии, а с другой стороны, помешать президенту США реализовать его амбиции военными средствами, констатирует издание.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.