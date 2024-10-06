СМИ: ФРГ может поставить Турции вооружения на сотни миллионов евро

Правительство Германии впервые за многие годы одобрило крупномасштабный экспорт вооружений в Турцию, стоимость потенциальных поставок оценивается в несколько сотен миллионов евро.

Правительство Германии впервые за многие годы одобрило крупномасштабный экспорт вооружений в Турцию на сумму приблизительно в несколько сотен миллионов евро.

Как передает Report , об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Согласно информации, Федеральный совет безопасности ФРГ одобрил поставки Турции немецкого оружия, в том числе 100 ракет класса земля-воздух и торпед для ВМС Турции, а также техники для модернизации подводных лодок и фрегатов.

В списке, как указывает журнал, конкретно не указывается финансовый объем сделки, но цена так называемых ракетных комплексов малой дальности типа RAM (Rolling Airframe Missile), вероятно, составит около 100 млн евро. Федеральный совет безопасности также одобрил поставку 28 торпед типа SeaHake от военно-морского подразделения промышленного концерна ThyssenKrupp за 156 млн евро.

Помимо этого, по данным Der Spiegel, в список включены еще две сделки по поставкам вооружений. Различным консорциумам германских оборонных компаний разрешено предоставлять пакеты техники для модернизации турецких подводных лодок типа U209, бюджет составляет 79 млн евро. Кроме того, одобрена поставка деталей двигателей для турецких корветов и фрегатов на сумму 1,9 млн евро.

Общая сумма выданных разрешений, вероятно, составит около €336 млн, уточняет издание.

Это число, как подчеркивает журнал, иллюстрируют заметное изменение курса правительства ФРГ. В последние годы Германия резко сократила весь экспорт оружия в Турцию. За 2023 год было одобрено 17 небольших проектов на сумму 1,22 млн евро. Тенденция продолжалась и в 2024 году.