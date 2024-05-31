СМИ: ФРГ хочет заказать еще четыре системы Patriot для собственных нужд к 2027 году

ФРГ уже заказала для собственных нужд четыре дополнительных системы Patriot со сроками поставок с 2026 года, планирует заказать еще столько же.

ФРГ уже заказала для собственных нужд четыре дополнительных системы Patriot со сроками поставок с 2026 года, планирует заказать еще столько же.

Как передает Report со ссылкой на газету Tagesspiegel, об этом заявил министр обороны Борис Писториус при посещении полигона на северо-востоке Германии.

Министр напомнил, что ФРГ уже передала две такие системы Украине, на очереди третья. Это, по его словам, составляет "четверть от общего числа систем", в которых нуждается Германия. По его словам, первая партия заказана в марте. "Закупка еще четырех Patriot прирабатывается", - сказал Писториус.