СМИ: ФРГ хочет заказать еще четыре системы Patriot для собственных нужд к 2027 году

ФРГ уже заказала для собственных нужд четыре дополнительных системы Patriot со сроками поставок с 2026 года, планирует заказать еще столько же.
Как передает Report со ссылкой на газету Tagesspiegel, об этом заявил министр обороны Борис Писториус при посещении полигона на северо-востоке Германии.
Министр напомнил, что ФРГ уже передала две такие системы Украине, на очереди третья. Это, по его словам, составляет "четверть от общего числа систем", в которых нуждается Германия. По его словам, первая партия заказана в марте. "Закупка еще четырех Patriot прирабатывается", - сказал Писториус.
Первая из заказанных партий будет поставлена к 2026, вторая - к 2027, уточняет со своей стороны телерадиокомпания