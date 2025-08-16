О нас

СМИ: ФРГ хочет обеспечить координацию стран ЕС по Украине при партнерстве с США

СМИ: ФРГ хочет обеспечить координацию стран ЕС по Украине при партнерстве с США Правительство Германии на фоне саммита России и США на Аляске намерено обеспечить тесную координацию стран Европы в вопросе поддержки Украины, при этом сохраняя партнерство с Вашингтоном.
Другие страны
16 августа 2025 г. 18:16
СМИ: ФРГ хочет обеспечить координацию стран ЕС по Украине при партнерстве с США

Правительство Германии на фоне саммита России и США на Аляске намерено обеспечить тесную координацию стран Европы в вопросе поддержки Украины, при этом сохраняя партнерство с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом сообщило German Press Agency со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

"И мы хотим продолжать поддерживать этот баланс с США: с одной стороны, мы хотим защитить наши основные интересы безопасности, а с другой - мы хотим делать это в партнерстве с США и чтобы они оставались в игре", - отметили источники.

В то же время в Берлине считают, что Украине необходимы надежные гарантии безопасности в качестве предварительного условия мирного урегулирования, отмечает агентство. О том, что Киеву нужны гарантии безопасности также говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, принятом после саммита РФ и США. Это заявление, по информации источников, основано на немецком проекте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Almaniya ABŞ ilə əməkdaşlıqda Aİ-nin Ukrayna ilə bağlı koordinasiyasını təmin etmək istəyir

Другие новости из категории

NYT: Трамп считает уступки территорий Украиной важным для завершения войны
NYT: Трамп считает уступки территорий Украиной важным для завершения войны
16 августа 2025 г. 19:10
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане превысило 350 человек
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане превысило 350 человек
16 августа 2025 г. 18:55
СМИ: Трамп заявил о желании Путина взять под контроль весь Донбасс
СМИ: Трамп заявил о желании Путина взять под контроль весь Донбасс
16 августа 2025 г. 18:46
У побережья Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6
16 августа 2025 г. 17:37
Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО
Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО
16 августа 2025 г. 16:50
В России шесть человек эвакуировали с горящей яхты
В России шесть человек эвакуировали с горящей яхты
16 августа 2025 г. 14:42
Лидеры ЕС и Великобритании поддержали инициативу Трампа по Украине
Лидеры ЕС и Великобритании поддержали инициативу Трампа по Украине
16 августа 2025 г. 13:52
Туск: Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам встречи на Аляске
Туск: Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам встречи на Аляске
16 августа 2025 г. 13:00
Трамп допустил возможность организации трехстороннего саммита США-РФ-Украина
Трамп допустил возможность организации трехстороннего саммита США-РФ-Украина
16 августа 2025 г. 12:56
Трамп: Мирное соглашение по Украине лучше, чем временное прекращение огня
Трамп: Мирное соглашение по Украине лучше, чем временное прекращение огня
16 августа 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi